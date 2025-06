Norvegia Italia 0-0 LIVE | è cominciata la sfida!

L’attesa è finita: Norvegia-Italia è iniziata! I nostri azzurri di Luciano Spalletti si sfidano a Oslo con il desiderio di fare un passo avanti verso il Mondiale 2026. Seguite il live su Juventusnews24, tra sintesi, moviola, tabellino e cronaca, per non perdere neanche un momento di questa emozionante partita. Restate con noi, l’azione sta per entrare nel vivo!

di Marco Baridon Norvegia Italia LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026. L’ Italia di Luciano Spalletti affronta la Norvegia, con l’obiettivo di muovere un passo importante nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. segue LIVE il match dell’Ullevaal Stadion di Oslo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Norvegia Italia 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 1? FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida! Norvegia Italia 0-0: risultato e tabellino. Norvegia (4-4-2) – Nyland; Ryerson, Ajer, Heggem, Wolfe; Odegaard, Berge, Thorsby, Nusa; Sorloth, Haaland. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norvegia Italia 0-0 LIVE: è cominciata la sfida!

