Nori e Baldini in cinquina, un poeta straordinario che incanta e sorprende. Con il suo "Chiudo la porta e urlo", Paolo Nori continua a conquistare il cuore dei lettori e della critica, dimostrando ancora una volta il suo talento unico. La corsa verso il Premio Strega si intensifica, tra attese e speranze, mentre il 3 luglio si avvicina per decretare il grande vincitore di questa stagione letteraria.

"Io sono quello che non ce la faccio". Se parliamo del premio Strega, davvero non si direbbe. In tanti sul web nelle ultime ore hanno ripreso e in qualche modo cambiato il finale della celebre frase da Bassotuba non c’è (Einaudi) di Paolo Nori, ora nella cinquina. Continua la corsa dello scrittore classe 1963 e il suo Chiudo la porta e urlo (Mondadori) al prestigioso premio: e dopo un tour che toccherà tante tappe per tutto giugno, il 3 luglio sarà decretato il vincitore, o la vincitrice di quest’anno. Lo scrittore che ormai da molti anni ha scelto di vivere a Bologna, a Caselecchio di Reno, ha ottenuto 180 voti per il suo romanzo dedicato alla vita del poeta romagnolo Raffaello Baldini: un’opera personale, dolorosamente autobiografica, in cui l’autore affronta il tema della perdita del padre e il tentativo di decifrare il mondo attraverso la scrittura e la memoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it