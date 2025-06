Nordio | La riforma ridurrà il potere delle correnti nella magistratura

Il ministro Nordio annuncia una svolta decisiva nella giustizia italiana: con la nuova riforma, il potere delle correnti nella magistratura sarà significativamente ridimensionato. In un’intervista a La Stampa, il ministro ribadisce che la separazione delle carriere rappresenta l’unica via per combattere il "correntismo" e garantire un sistema più indipendente e trasparente. Un passo importante verso un sistema giudiziario più equo e affidabile, che potrebbe cambiare radicalmente il volto della giustizia nel nostro Paese.

In un'intervista a La Stampa il ministro della Giustizia rilancia la separazione delle carriere, vista come l'unica soluzione al "correntismo", oltre che come garanzia dell'indipendenza della magistratura. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nordio: “La riforma ridurrà il potere delle correnti nella magistratura”

In questa notizia si parla di: Magistratura Nordio Riforma Ridurrà

Il ministro Nordio ricorda Falcone e non solo: "Dalla magistratura contributo di sangue enorme" - Il ministro Nordio ricorda Falcone e il sacrificio della magistratura italiana. Tra il 1977 e l’82, molti giudici persero la vita a causa del terrorismo e, successivamente, della criminalità organizzata.

Nordio Sulla riforma della giustizia andremo avanti senza esitazioni