Non solo Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei | “Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne”

Il mistero che avvolge Vasile Frumuzache si infittisce. Oltre alle accuse rivolte a Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei, emergono sospetti inquietanti: potrebbe aver mietuto altre vittime nel corso degli anni. Gli investigatori sono sulle sue tracce, temendo di trovarsi di fronte a un potenziale serial killer. La veritĂ si cela tra i dettagli di un caso che tiene col fiato sospeso tutta la comunitĂ . Continua a leggere per scoprire gli sviluppi piĂą recenti.

Vasile Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne in questi anni. Lo credono gli investigatori, che non escludono di trovarsi davanti a un serial killer. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Maria Frumuzache Potrebbe Aver

“Sono tutti sconvolti”. La scoperta choc su Vasile Frumuzache, il killer di Maria Denisa - Una scoperta sconvolgente scuote la città : Vasile Frumuzache, sospettato e ora ufficialmente killer di Maria Denisa, si rivela essere molto di più di un semplice volto oscuro.

Il romeno Vasile Frumuzache, reo confesso assassino di Denisa Adas Paun, ha confessato di aver ucciso anche un’altra donna lo scorso anno, Ana Maria Andrei. Dopo aver ucciso Denisa, Frumuzache l'ha decapitata e ne ha bruciato la testa, abbandonandol Partecipa alla discussione

Denisa Adas Paun, il killer Vasile Frumuzache confessa l'omicidio di un'altra donna: «L'anno scorso ho ucciso anche Ana Maria Andrei». Trovati i resti https://msn.com/it-it/notizie/italia/denisa-adas-paun-il-killer-vasile-frumuzache-confessa-l-omicidio-di-un-altr Partecipa alla discussione

Non solo Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei: “Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne” - Vasile Frumuzache potrebbe aver ucciso altre donne in questi anni. Lo credono gli investigatori, che non escludono di trovarsi davanti a un serial killer. Non solo Denisa Maria Paun e Ana Maria Andrei ... Secondo fanpage.it

C'era un serial killer in Toscana? Denisa, l’uomo arrestato sotto la lente della procura - Vasile Frumuzache ha confessato l’omicidio della escort che era scomparsa a metà maggio da Prato. E ha ammesso di aver tolto la vita a un’altra donna, anche lei del mondo delle accompagnatrici. Adesso ... Da lanazione.it

Maria Denisa Adas, chi è Vasile Frumuzache, l'uomo che ha confessato il femminicidio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Maria Denisa Adas, chi è Vasile Frumuzache, l'uomo che ha confessato il femminicidio ... Come scrive tg24.sky.it