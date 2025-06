Non siamo mondo di comunisti molti che lavorano nel cinema votano Meloni | disgelo tra il mondo del cinema e il ministro Giuli Pronto tax credit correttivo

Nel cuore di Roma, un incontro tra il mondo del cinema e il Ministero della Cultura segna una svolta positiva. Dopo mesi di crisi e divergenze, attori, registi e professionisti si sono confrontati con il ministro Giuli, aprendo le porte a un dialogo costruttivo e a possibili soluzioni, come il pronto tax credit correttivo. È l’inizio di un cammino condiviso per rilanciare un settore fondamentale per la cultura e l’economia italiana.

" Incontro molto positivo, si è aperto un dialogo ". Tra mondo del cinema in crisi e il ministro Giuli c'è stata una timida fumata bianca. L'incontro tra il titolare del Ministero della Cultura e una rappresentanza del gruppo di oltre 200 tra attori, registi, maestranze del mondo del cinema chiamato CrisidelCinema si è svolto presso il MiC a Roma con presenti il ministro Alessandro Giuli; la sottosegretaria al Mic, Lucia Borgonzoni (presenza nient'affatto scontata) e il direttore della Direzione Generale Cinema e audiovisivo, Nicola Borrelli. Motivo oramai assodato del meeting la pesante crisi dell'industria cinematografica italiana che ha al centro il tema dello sblocco del tax credit e che, come ha ricordato Claudio Santamaria, prima di entrare al MiC, "ha gettato nella crisi tutto un comparto di 160mila lavoratori, cittadini che non riescono più a sostenere le loro famiglie".

