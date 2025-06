Non si sa I dubbi dell' ex sottosegretario di Conte sulla strage di piazza Tienanmen

L'anniversario della strage di Piazza Tienanmen ha riacceso il dibattito tra politica e storia, soprattutto dopo il tweet di Matteo Salvini. Tuttavia, Michele Geraci ha scelto la prudenza, prendendo le distanze e sottolineando l'assenza di informazioni affidabili per un'analisi seria. Un esempio di come le parole possano accendere o spegnere i riflettori su eventi cruciali, lasciando spazio a dubbi e riflessioni profonde.

Un tweet di Matteo Salvini sul 36esimo anniversario da quello storico evento non è stato apprezzato da Michele Geraci: "Prendo le distanze, non si sa se il contenuto sia vero o falso". E poi ancora: "Non ho informazioni attendibili e sufficienti a farmi esprimere un'analisi seria su quello che successe". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non si sa...". I dubbi dell'ex sottosegretario di Conte sulla strage di piazza Tienanmen

In questa notizia si parla di: Dubbi Sottosegretario Conte Strage

"Non si sa...". I dubbi dell'ex sottosegretario di Conte sulla strage di piazza Tienanmen - Un tweet di Matteo Salvini sul 36esimo anniversario da quello storico evento non è stato apprezzato da Michele Geraci: "Prendo le distanze, non si sa se il contenuto sia vero o falso". E poi ancora: " ... Secondo ilgiornale.it

Repici: “Melillo presti più attenzione ai familiari delle vittime di mafia”