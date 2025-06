Non sei degno neanche di spolverargli gli anfibi Il padre di Simone Leoni contro il leader di FI Giovani dopo l’attacco a Vannacci che ringrazia

In un clima di tensione e provocazioni, il generale Roberto Vannacci risponde con fermezza alle critiche di Silvio Leoni, padre di Simone, neo-segretario dei giovani di Forza Italia. Tra parole dure e un messaggio di crescita, Vannacci sottolinea l'importanza degli errori come strumenti di maturità. Una discussione che accende nuovi scontri nel panorama politico giovanile italiano, lasciando intendere che nel confronto si forgiano i caratteri più forti.

«Caro Silvio, da padre la ringrazio per le sue parole e mi rendo conto di quanto possa esserLe pesato esprimersi apertamente sulla vicenda». Comincia così la risposta del generale Roberto Vannacci finito al centro di una polemica tra Silvio Leoni e il figlio Simone, neo-segretario nazionale dei giovani di Forza Italia. «Suo figlio è un ragazzo e, proprio dai passi falsi, si impara a diventare uomini. Sono convinto che avendo alle spalle una guida come la Sua e una famiglia dai valori solidi e corroborati diventerà un ottimo politico. I giovani sono il nostro futuro ed è nostro dovere responsabilizzarli e spronarli affinché si spendano per la nostra collettività accettando anche qualche sbavatura nel loro percorso. 🔗 Leggi su Open.online

