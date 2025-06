Non scoprite la pancia i maschi vi guardano Frase della prof scatena il caso

Una frase della professoressa, pronunciata con intenti pedagogici, ha scatenato un putiferio tra i genitori delle scuole di Fano, portando alla ribalta il delicato tema del rispetto e delle percezioni di sessismo nell’ambiente scolastico. Questa vicenda mette in luce quanto siano sensibili le interpretazioni e quanto sia importante dialogare per evitare fraintendimenti. La questione, ancora aperta, invita a riflettere su come comunicare senza rischiare di alimentare divisioni.

Fano, 6 giugno 2025 – Un giro nelle classi per ricordare ai ragazzi di vestirsi in modo decoroso nonostante le temperature estive e, nel giro di poche ore, un’ondata di indignazione tra i genitori, convinti che quel richiamo si sia trasformato in un messaggio sessista. È quanto accaduto all’ Istituto comprensivo Gandiglio di Fano, dove alcune famiglie di studenti delle scuole medie ci hanno segnalato un episodio che ha coinvolto la vicepreside Rosetta Gambardella. Secondo quanto riferito da più genitori – e riportato anche in alcune chat scolastiche – mercoledì scorso l’insegnante sarebbe entrata in alcune classi per richiamare all’ordine soprattutto le ragazze, con queste parole: “Non mettete magliette corte che scoprono la pancia, altrimenti i maschi vi guardano”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Non scoprite la pancia, i maschi vi guardano”. Frase della prof scatena il caso

In questa notizia si parla di: Scoprite Pancia Maschi Guardano

? Knee Raise Mistake For ABS | STOP DOING THIS!