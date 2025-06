non rubare il nostro tempo il giallo metafisico di ilaria gaspari

Non rubare il nostro tempo è più di un semplice precetto: è un invito a riscoprire il valore del presente e la sua preziosità. Nella sua narrazione, Ilaria Gaspari trasforma questo comandamento in un giallo metafisico avvincente, che ci invita a riflettere sulla natura effimera della vita e sull’importanza di vivere con consapevolezza. Ebbene...

I Dieci Comandamenti sono molto più che precetti religiosi: sono archetipi, fondamenti culturali che l’arte ha interrogato per secoli. Per la narrativa italiana, nella collana “Dieci Comandamenti” (Rizzoli), dieci scrittrici reinterpretano i dieci precetti in libertà stilistica e concettuale. Ilaria Gaspari, ospite del nostro vodcast “ Il piacere della lettura ”, con L’Hotel del tempo perso si è immersa nel comandamento “ Non rubare ”. Ebbene sì, come suggerisce il titolo, anche il tempo si può rubare o perdere. "Mi piacciono le cose bizzarre", confessa la scrittrice. Ed è bizzarro, ma lucidissimo, pensare al tempo come qualcosa che può essere sottratto, dilapidato, oppure nascosto sotto pile di doveri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net