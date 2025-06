Non posso nutrirlo | il neonato lasciato con un biglietto e il dramma delle madri di Gaza

In un contesto di crisi e incertezza, il coraggio di una madre si manifesta nel gesto più estremo: lasciare un neonato davanti a una porta con un biglietto d’addio. La drammatica scena di Gaza riflette il dolore di chi è costretto a fare scelte impossibili, evidenziando l’urgenza di solidarietà e aiuto globale. È un richiamo potente alla nostra umanità e alla necessità di intervenire.

Un neonato è stato trovato davanti all’ingresso di un edificio a Gaza. Accanto a lui, un biglietto scritto con una calligrafia tremante: «Mio marito è prigioniero. Non posso nutrirlo. Non ho latte materno perché non c’è cibo per me, e non posso permettermi il latte artificiale. Non avevo altra scelta.» Questa immagine – diffusa dal fotografo Wissam Nassar, finalista al Premio Pulitzer, e condivisa anche dall’avvocato e autore Khaled Beydoun, dalla giornalista Hanna Kaupp e dalla pagina Everydaywatani – ha fatto il giro del mondo, rivelando la condizione disumana in cui si trovano le madri palestinesi. 🔗 Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - “Non posso nutrirlo”: il neonato lasciato con un biglietto e il dramma delle madri di Gaza

In questa notizia si parla di: Posso Nutrirlo Neonato Biglietto

Neonato abbandonato sul pianerottolo con un biglietto del papà: “La mamma è morta di parto, non posso prendermi cura di lui” - Milano – Un neonato di circa un mese di vita abbandonato ... l’uomo ha subito lanciato l’allarme. Il biglietto in arabo Il piccolo era sul pianerottolo davanti alla porta di un ... Da ilgiorno.it

Neonato abbandonato in chiesa. Sul biglietto: «Luigi, ti ameremo per sempre» - Un messaggio di amore scritto su un bigliettino messo nella culla termica accanto al neonato di appena 9 giorni ... quando ho letto il bigliettino non ho potuto trattenere le lacrime», dice ... Lo riporta quotidianodipuglia.it

Il biglietto del papà che ha abbandonato il bimbo: “Prenditi cura di lui finché non mi sarò sistemato” - Lì accanto c’è un biglietto in arabo ... i sanitari di Areu arrivano all’ingresso della scala H, avvolgono il neonato in una coperta termica e lo trasportano in ambulanza alla clinica ... Lo riporta ilgiorno.it