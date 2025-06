Non me l’aspettavo la recensione della docu-serie sul fenomeno del basket Matilde Villa

Non me l'aspettavo, la docu-serie esclusiva su RaiPlay, svela il sorprendente percorso di Matilde Villa, la più giovane italiana a conquistare la WNBA. Un racconto coinvolgente che parla di predestinazione, passione e talento, mettendo in luce il sacrificio e la determinazione delle gemelle Villa. Scopri come il sogno si trasforma in realtà e cosa rende Matilde un esempio per le generazioni future nel mondo del basket.

In esclusiva su RaiPlay l'opera realizzata da Nicola Conversa su Matilde Villa, la più giovane italiana a essere scelta dalla WNBA. Predestinazione. Un concetto chiaro, centrale, sin dalle prime battuta di Non me l'aspettavo, la docu-serie prodotta da One More Pictures e diretta da Nicola Conversa, disponibile in esclusiva su RaiPlay. Predestinazione perché da subito di dice che le gemelle Eleonora e Matilde Villa sono "nate per fare sport" e che sarebbe stato soltanto necessario "trovare lo sport giusto". Ed è qui che al primo punto si aggiunge un secondo altrettanto importante: quello della casualità, delle scelte che cambiano il corso di una vita, delle sliding doors che permettono a un'esistenza di incanalarsi sul binario giusto, quello che porta alla consacrazione . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Non me l’aspettavo, la recensione della docu-serie sul fenomeno del basket Matilde Villa

