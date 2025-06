Non glielo consiglierei Conte risponde a Grillo Ancora guerra sul M5S

In un clima di tensione che scuote il Movimento 5 Stelle, Conte e Grillo si confrontano duramente, riflettendo le spinte interne e le divisioni ormai evidenti. La risposta decisa di Conte ribadisce che il simbolo rappresenta una comunità , non singoli leader, segnando un momento cruciale di chiarimento e lotta per il futuro del movimento. La questione si fa sempre più intricata, lasciando il passo a un nuovo capitolo di sfide e alleanze.

L'attuale leader del Movimento 5 Stelle replica a distanza al fondatore pentastellato: "Se verrà posta un'azione legale, verrà risolta in tribunale. Il simbolo è dei 5 Stelle non è né di Conte né di Grillo, ma di una comunità di eletti e attivisti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Non glielo consiglierei...". Conte risponde a Grillo. Ancora guerra sul M5S

In questa notizia si parla di: Conte Grillo Glielo Consiglierei

Grillo torna a fare il comico in tv: dopo la rottura con il M5s di Conte pensa a un docufilm - Dopo la frattura con Giuseppe Conte e l'uscita dal Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo valuta un clamoroso ritorno in TV nei panni del comico.

"Non glielo consiglierei...". Conte risponde a Grillo. Ancora guerra sul M5S - L'attuale leader del Movimento 5 Stelle replica a distanza al fondatore pentastellato: "Se verrà posta un'azione legale, verrà risolta in tribunale. Il simbolo è dei 5 Stelle non è né di Conte né di G ... msn.com scrive

Conte: "Simbolo M5S? Né mio né di Grillo, fossi il legale suggerirei di non fare causa" - Con Beppe Grillo "nessuna lite. E' una questione di avvocati. Il simbolo non è di Conte o di Grillo, è del Movimento 5 stelle, di una comunità di eletti e attivisti che credono in questi valori". A ... Scrive msn.com

Conte: 'Il simbolo non è di Conte o Grillo, è della comunità' - Se verrà posta, verrà risolta in tribunale. Il simbolo è del M5s non è né di Conte né di Grillo, ma di una comunità di eletti e attivisti che credono in questi valori". Lo ha detto il presidente del ... Da msn.com

M5s, Conte: Grillo non dica falsità sul mio conto, agito sempre in trasparenza