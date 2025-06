Non fermatevi ai titoli andate oltre la superficie Solo così si cresce

Anche quest’anno l’Agenzia per lo Sviluppo dell’Empolese Valdelsa ha supportato il Campionato di giornalismo. Conclusa la sfida dei “Cronisti in classe“ — il progetto che avvicina i giovani al mondo dell’informazione — abbiamo fatto il punto con il direttore Asev, Tiziano Cini. Perché è importante, oggi, che i giovani si informino? "Perché solo chi è informato può cogliere le opportunità per sviluppare i propri talenti e le proprie capacità, in qualsiasi campo. Una persona consapevole ha una marcia in più, si evolve. Chi invece resta disinformato si chiude in una bolla di incertezza. Informarsi, in modo corretto, serve a crescere". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Non fermatevi ai titoli andate oltre la superficie. Solo così si cresce..."

