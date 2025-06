NON ESISTIAMO PIÙ! Italia umiliata in Norvegia ormai siamo abituati | Mondiali 2026 lontanissimi

L’Italia torna a deludere in una notte da dimenticare ad Oslo, dove la Norvegia domina e conquista i tre punti nel debutto delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Una partenza in salita per gli azzurri, che devono ora affrontare un cammino arduo per risalire la china. La partita si è aperta con qualche segnale positivo, ma la squadra di casa ha subito preso il controllo: il sogno mondiale si allontana, ma il calcio italiano deve ripartire da qui.

Notte fonda per l'Italia, che ad Oslo inizia nel peggiore dei modi il proprio cammino nelle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, all'esordio nel Girone I, cedono ai padroni di casa della Norvegia, che si impongono con il netto score di 3-0, punteggio con cui si era già concluso la prima frazione. Nel primo tempo Retegui al primo affondo si rende pericoloso, ma subito la Norvegia spacca la partita. Al 14? il filtrante di Nusa imbecca Sorloth, che batte la difesa azzurra e fredda Donnarumma per l'1-0. L'Italia replica timidamente con un tiro alto al 26? di Raspadori, ma i padroni di casa puniscono ancora gli azzurri.

