Non è stato un incidente Si lancia dalla finestra per sfuggire all’incendio | la terribile verità

Non è stato un incidente, ma un gesto disperato di fuga da un inferno innescato dal fuoco. La scena, raccontata dai testimoni, è straziante: una madre dolce con il sorriso spezzato, che si lancia dalla finestra nel tentativo di salvarsi dall’incendio. Un atto di angoscia e coraggio, che ci lascia sgomenti di fronte alla profondità della paura umana. Questa triste tragedia ci ricorda quanto la vita possa cambiare in un istante...

L’hanno vista alla finestra, disperata, urlare e chiedere aiuto. Una scena terribile, raccontata dai testimoni. Preludio di una tragedia spaventosa: «Lei, sempre così dolce e con quel bel sorriso stampato sul volto quando la incontravo a passeggio con il suo bambino, urlava atterrita in quella trappola di fuoco.Chissà cosa deve aver provato prima di decidere di lanciarsi nel vuoto, quanta disperazione, quanta paura.Le grida erano strazianti, le fiamme altissime. Una scena terrificante, un vero e proprio inferno e poi l’impotenza, il non poter far nulla.». Queste le parole di una delle residenti di viale Abruzzi 64 a Milano, zona est della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Non è stato un incidente”. Si lancia dalla finestra per sfuggire all’incendio: la terribile verità.

