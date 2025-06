Non aprite quella porta | Taylor Sheridan sarà coinvolto nei nuovi progetti della saga horror?

La saga horror di "Non aprite quella porta" si prepara a un incredibile rilancio, con un mix di film, serie TV, eventi dal vivo e videogiochi. Tra i protagonisti di questa battaglia per i diritti c’è anche Taylor Sheridan, noto per la sua abilità nel reintepretare generi e storie. La competizione tra studi cinematografici è serrata, e il destino della saga potrebbe cambiare radicalmente con questa nuova, emozionante rinascita. Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa sfida.

La corsa per ottenere i diritti della saga horror Non aprite quella porta è iniziata e tra i nomi coinvolti sembra ci sia anche Taylor Sheridan. Non aprite quella porta sembra tornerà a essere protagonista grazie a un progetto composto da film, serie tv, eventi dal vivo e videogiochi e a occuparsi della saga potrebbe essere Taylor Sheridan. In corsa per ottenere i diritti del franchise sembra ci siano cinque-otto studios cinematografici e piattaforme di streaming. La lotta per i diritti del franchise L'agenzia Verve si occuperà della gestione della lotta per ottenere i diritti della saga, attualmente sostenuta dalla casa di produzione Exurbia Films con Pat Cassidy, Ian Henkel e Kim Henkel. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Non aprite quella porta: Taylor Sheridan sarà coinvolto nei nuovi progetti della saga horror?

In questa notizia si parla di: Saga Aprite Porta Taylor

La battaglia per i diritti di “Non aprite quella porta”: Taylor Sheridan tra i candidati - La saga horror "Non aprite quella porta" torna al centro dell'attenzione con progetti di film, serie TV e videogiochi. Taylor Sheridan e Jordan Peele tra i nomi in lizza per i diritti. Lo riporta ecodelcinema.com

Non aprite quella porta: la saga horror - Non aprite quella porta, in inglese The Texas Chainsaw Massacre, è una saga horror composta da 9 film, creata da Tobe Hooper, regista e sceneggiatore statunitense morto nel 2017, e Kim Henkel, ... Riporta eroicafenice.com

Diritti in vendita per la saga di Non aprite quella porta: il ritorno di Leatherface e i Sawyer - Le origini e l’eredità del franchise La saga di “Non Aprite Quella Porta” ha radici profonde, affondando nel genio disturbante di Tobe Hooper e Kim Henkel. Il film originale, girato nel ... Segnala velvetcinema.it

Non aprite quella porta (2022) |Leatherface vs. Sally/Morte di Sally| |ITA|