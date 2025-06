Nomine Rai via libera dal Cda a Rao direttore Gr e Radio 1 Alibrandi direttore Radio 2 e Boccia direttrice Ufficio Stampa

Il Cda Rai ha approvato le nuove nomine, segnando un importante passo avanti per l’azienda. Nicola Rao assume il ruolo di direttore di Giornale Radio e Radio 1, portando con sé esperienza e visione innovativa. Alibrandi guiderà Radio 2, mentre Boccia si concentrerà sull’ufficio stampa. Una svolta che promette di rafforzare la strategia complessiva e rafforzare il legame con il pubblico. La Rai si prepara a una nuova era di leadership ed eccellenza.

Il Cda della Rai ha dato il via libera alle nuove nomine. Confermate le anticipazioni del Giornale d'Italia Via libera dal Cda alle nuove nomine Rai. Nicola Rao sarà il nuovo direttore del Giornale Radio e di Radio 1: il giornalista saluterà la Direzione Comunicazione per sostituire Francesco.

