Nodo di Perugia l’Assemblea boccia la mozione Lega | ma è scontro politico sull’opera strategica

Nel cuore di Perugia, il nodo strategico per la viabilità si fa sempre più al centro di un acceso scontro politico. L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha infatti bocciato la mozione della Lega, alimentando il dibattito sulla futura opera di accesso alla città e sull’area di Ponte San Giovanni. Una decisione che apre nuovi scenari e accende il confronto tra opposte visioni per il futuro della mobilità urbana umbra, lasciando tutti con la domanda: quale sarà il prossimo passo?

Nodo di Perugia, si è consumato un nuovo, acceso capitolo nella lunga e controversa opera che interessa la viabilità di accesso e di uscita dalla città e l'area di Ponte San Giovanni. L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha respinto la mozione presentata dal consigliere Enrico Melasecche (Lega). 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Nodo di Perugia, l’Assemblea boccia la mozione Lega: ma è scontro politico sull’opera strategica

