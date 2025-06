Noceto alle 8 scoppia un incendio nel sottotetto di un' abitazione

Alle prime luci di venerdì 6 giugno, Noceto si è risvegliata sotto shock per un incendio scoppiato nel sottotetto di una casa. Interventi tempestivi della squadra di Fidenza hanno evitato conseguenze più gravi, mettendo in sicurezza l’area e spegnendo le fiamme. La situazione, al momento, sembra sotto controllo, ma le indagini proseguono per accertare le cause dell’incendio e prevenire future emergenze.

Alle ore 8 della mattinata di venerdì 6 giugno si è sviluppato un incendio nel sottotetto di un'abitazione di Noceto. Sul posto sono arrivati gli operatori della squadra di Fidenza che hanno messo in sicurezza l'area, dopo aver spento le fiamme. Secondo le prime informazioni la situazione sarebbe. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Noceto, alle 8 scoppia un incendio nel sottotetto di un'abitazione

