Nocera Superiore bando per l’assegnazione di 300 ossari al cimitero comunale

Sei alla ricerca di un'opportunità per onorare i propri cari con dignità e rispetto? A Nocera Superiore, il Comune ha pubblicato un importante bando per l’assegnazione di 300 ossari nel cimitero comunale, offrendo così a tutti la possibilità di partecipare. L’avviso è già disponibile sul sito ufficiale e le domande potranno essere presentate a partire da venerdì 6 giugno. Non perdere questa occasione per ricordare chi ami.

È stato pubblicato sul sito del Comune di Nocera Superiore l'avviso pubblico per la costituzione della graduatoria finalizzata all'assegnazione di 300 ossari all'interno del cimitero comunale. L'iniziativa apre ufficialmente da venerdì 6 giugno la possibilità di presentare domanda.

In questa notizia si parla di: Nocera Superiore Assegnazione Ossari

