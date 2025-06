No Map Society a Pitti Uomo 108 | Sneaker Artigianali per una Nuova Generazione

A Pitti Uomo 108 debutta NO MAP SOCIETY, il brand indipendente che rivoluziona il mondo delle sneaker artigianali Made in Italy. La loro prima creazione, VELOCE, incarna un nuovo spirito: senza mappe, senza regole, solo movimento. Questa sneaker genderless unisce leggerezza e stabilitĂ , perfetta per una nuova generazione di viaggiatori urbani. Scopri come NO MAP SOCIETY sta plasmando il futuro della moda sneakers, sfidando convenzioni e ispirando con ogni passo.

