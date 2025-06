No al velo islamico Sardone raccoglie la campagna della premier danese | Simbolo di oppressione vietiamolo anche noi

Il dibattito sul velo islamico riaccende le discussioni in Italia, con Silvia Sardone che si schiera contro questa forma di oppressione. La sua campagna si ispira alla recente proposta della premier danese Mette Frederiksen, che mira a vietare il burqa e il niqab nelle istituzioni educative. Una posizione che invita a riflettere sulla libertà e sui diritti delle donne, perchÊ è fondamentale affrontare questo tema con decisione e chiarezza.

ÂŤDivieto del velo islamico integrale, burqa e niqab, nelle scuole e nelle universitĂ : non è una proposta di qualche estremista, ma l’iniziativa della premier socialdemocratica danese Mette FrederiksenÂť. L’ha scritto in una nota l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che ha poi aggiunto ulteriori particolari sulla nuova proposta: ÂŤLa motivazione è chiara: ‘esistono lacune legislative che contribuiscono all’oppressione delle donne, anche negli ambienti scolastici.’ Ed è difficile non essere d’accordoÂť. Adesso anche la sinistra europea si rende conto che il velo islamico è  solamente un simbolo di repressione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it Š Secoloditalia.it - No al velo islamico, Sardone raccoglie la campagna della premier danese: “Simbolo di oppressione, vietiamolo anche noi”

