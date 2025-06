NNT LAB a Pitti Uomo 108 | La Rivoluzione della Slow Perfumery

NNT Lab a Pitti Uomo 108 si presenta come una vera rivoluzione nel panorama della moda e della bellezza, portando in Italia il concetto innovativo di "slow perfumery". Fondata nel 2022, questa azienda mira a trasformare la profumeria convenzionale con fragranze artigianali, autentiche e ricche di storie uniche. Il concept di NNT Lab si basa su un approccio lento e consapevole, che valorizza la qualitĂ e l'artigianalitĂ , invitando tutti a riscoprire il vero valore del profumo.

Tra le novitĂ piĂą interessanti di Pitti Uomo 108 spiccherĂ certamente NNT LAB, brand che porta in Italia il concetto rivoluzionario di “slow perfumery”. Fondata nel 2022, l’azienda è nata con l’obiettivo di rivoluzionare il mondo della profumeria convenzionale, creando fragranze artigianali che raccontano storie autentiche. Il concept di NNT LAB si basa su un . 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - NNT LAB a Pitti Uomo 108: La Rivoluzione della Slow Perfumery

In questa notizia si parla di: Pitti Uomo Slow Perfumery

Baron Filou: l’orso Filou alla conquista Pitti Uomo 108. - Al Pitti Uomo 108, l’orso Filou non è solo una mascotte, ma una vera e propria icona di stile che rivoluziona la moda contemporanea.

Pitti Uomo 107: le tendenze moda e le novità per il prossimo inverno - La 107ª edizione di Pitti Uomo ha aperto le porte, un appuntamento che passerà presto il testimone a Milano Moda Uomo, dando il via alla fashion week dedicata alla moda maschile per la prossima ... grazia.it scrive

Pitti Uomo 2025 dal 17 al 20 giugno 2025: tutte le novità - Pitti Immagine Uomo torna dal 17 al 20 giugno 2025 con tantissime novità e eventi, ospitando le collezioni primavera/estate 2026 di oltre 730 marchi. Continua a leggere per saperne di più. In un ... Secondo mam-e.it

Pitti Uomo: all'evento menswear di Firenze c'è sempre più donna? - Pitti Uomo si è concluso: la fiera italiana dedicata al menswear, dall'11 al 14 giugno 2024, sta lentamente abbracciando un armadio sempre più femminile. Ecco come. Arrivederci alla fiera ... vogue.it scrive

The Lover's Tale is definitely my creation with greatest longevity #francescabianchi #perfume