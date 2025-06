Nipote mette in fuga il truffatore Nonnina si salva

Una telefonata inscenata con grande abilità, in cui i truffatori hanno finto di essere il figlio della donna coinvolto in un grave incidente. La vittima, convinta della veridicità della storia, stava per consegnare una somma ingente quando, all’improvviso, il nipote è intervenuto, facendo sfumare il piano criminale e salvando la nonnina da una truffa ormai conclamata. È un esempio lampante di come famiglia e tempestività possano fare la differenza contro le truffe più ingegnose.

Una nuova truffa, con la solita storia del figlio rimasto coinvolto in un grave incidente, stava per andare a segno nella città di Grottammare ai danni di una donna che risiede in via XXV Aprile. Fortuna l’arrivo improvviso del nipote che ha cacciato di casa il delinquente che stava per ritirare una discreta somma di denaro. Procediamo per ordine. La donna era stata agganciata dai truffatori con una telefonata sull’apparecchio di casa e poi anche su quello cellulare, evidentemente per rendere ancora più credibile la vicenda del familiare che si trovava in difficoltà dopo aver causato un grave incidente stradale e che richiedeva del denaro per tirarlo fuori dai guai. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nipote mette in fuga il truffatore. Nonnina si salva

Nipote mette in fuga il truffatore. Nonnina si salva

