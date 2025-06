Niente sesso siamo francesi | messi al bando i siti porno che non certificano l’età cosa c’è dietro la svolta macroniana

In Francia, nota per la sua aperta libertà di espressione, una nuova legge ha scatenato un acceso dibattito: i siti porno non certificati sono stati banditi, spingendo giganti come Pornhub e YouPorn a sospendere i loro contenuti. Questa mossa, che mira a proteggere i minori, ha invece suscitato proteste, evidenziando tensioni tra tutela e libertà. Ma cosa si cela davvero dietro questa svolta francese?

Alcuni colossi del porno on line hanno già chiuso i battenti: Pornhub e YouPorn, da mercoledì pomeriggio, non diffondono più i loro contenuti per adulti seguiti da 7 milioni di francesi ogni giorno. Al posto di video hard e immagini a luci rosse, immagini simbolo della Francia, per protestare contro una norma che una parte dei francesi ritiene liberticida. La svolta della Francia macroniana suona paradossale nel paese che ha fatto della trasgressione (basti ricordare celebri locali come Mouline Rouge e Craxy Horse) una specie di paradigma. "I siti per adulti – alcuni tra i più grandi, come Pornhub e YouPorn – hanno scelto di lasciare la Francia piuttosto che verificare l'età dei loro utenti e quindi proteggere i nostri bambini.

