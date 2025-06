Niente gita di classe per un guasto al bus | ragazza disabile recupera grazie al soccorso alpino

Un imprevisto che poteva rovinare la giornata si è trasformato in un gesto di solidarietà e solidarietà. Quando il bus si è guastato impedendo a una ragazza disabile di partecipare alla gita di classe, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e i guardiaparco delle Alpi Marittime sono intervenuti per regalarle un’esperienza indimenticabile in montagna. Una storia che dimostra come inclusione e cuore possano superare ogni ostacolo.

Una ragazza disabile di San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, esclusa dalla gita per un guasto al bus, ha poi vissuto un’esperienza speciale in montagna con i compagni grazie al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e ai guardiaparco delle Alpi Marittime. Una storia di inclusione e solidarietà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Gita Guasto Ragazza Disabile

La gita finita in tragedia. Velocità, guasto o malore: sull’incidente costato la vita a Domenica Russo ogni ipotesi è aperta - Una gita che si è conclusa in tragedia: il pullman, arrivato a grande velocità sulla Pedemontana di Lomazzo, si è schiantato con un camion.

Niente gita di classe per un guasto al bu: ragazza disabile “recupera” grazie al soccorso alpino - Una ragazza disabile di San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, esclusa dalla gita per un guasto al bus, ha poi vissuto un’esperienza speciale in ... Si legge su fanpage.it

Guasto al pullman, alunna con disabilità va in gita grazie al Soccorso alpino - San Rocco Castagnaretta, un problema alla pedana le aveva impedito l'escursione al Monte Ray. Ma scuola e genitori trovano una soluzione ... Segnala rainews.it

Niente gita per guasto bus, a disabile ci pensa soccorso alpino - A causa di un imprevisto di natura tecnica, era stata esclusa dalla gita di classe pianificata dalla sua scuola. (ANSA) ... Segnala msn.com