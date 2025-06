Niente gita di classe per un guasto al bu | ragazza disabile recupera grazie al soccorso alpino

Una difficile giornata di gita si trasforma in un gesto di solidarietà e inclusione, grazie all’intervento del Soccorso Alpino e dei guardiaparco. La disavventura di una ragazza di San Rocco Castagnaretta, bloccata a causa di un guasto al bus, diventa un’opportunità per vivere un’esperienza indimenticabile in montagna insieme ai suoi compagni. Una storia che dimostra come l’attenzione e la vicinanza possano cambiare il corso delle cose. Continua a leggere.

Una ragazza disabile di San Rocco Castagnaretta, frazione di Cuneo, esclusa dalla gita per un guasto al bus, ha poi vissuto un’esperienza speciale in montagna con i compagni grazie al Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) e ai guardiaparco delle Alpi Marittime. Una storia di inclusione e solidarietà. 🔗 Leggi su Fanpage.it

