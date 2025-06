Niente fish and chips e Coca Cola nel menu | turista inglese contro hotel a Corfù in Grecia

Una vacanza che si trasforma in un vero e proprio scontro culturale: Susan, turista inglese di 69 anni a Corfù, si aspettava comfort e sapori tradizionali, ma si è trovata davanti a un menu privo di fish and chips e Coca Cola. La sua delusione ha scatenato un'accesa polemica con l'hotel, alimentando un'ondata di recensioni negative che minacciano di trasformare una semplice vacanza in un caso di discussione internazionale sulla libertà di scelta e rispetto reciproco. Continua a leggere.

Susan, 69enne del Regno Unito, parte per una vacanza all inclusive a Corfù ma si infuria: niente patatine, né Bacardi con Coca Cola, né altro cibo della tradizione inglese nel menu. L’hotel replica alle sue lamentele definendole “false e irrispettose”. Intanto su TripAdvisor fioccano recensioni a una stella nei confronti della struttura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Niente Coca Cola Menu

Napoli, Coca-Cola Pizza Village: 1- 6 luglio alla Mostra d'Oltremare - Il Coca-Cola Pizza Village 2025 si prepara a tornare con tutta la sua energia, il suo calore travolgente e l’atmosfera speciale di ... Scrive msn.com

Coca-Cola e Rossopomodoro insieme con un imperdibile regalo per tutti - Tutti i consumatori che, dal 25 settembre 2023 al 20 ottobre 2023, acquisteranno contestualmente (con unico scontrino), presso i ristoranti Rossopomodoro, un menù composto da n. 1 pizza a scelta + n. Come scrive fooday.it

Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto Alimentare - Nei fast food di McDonald’s dove si entra direttamente con la macchina (McDrive) basta ordinare due menu composti da un panino Big Mac, patatine grandi e una bibita da mezzo litro, per ricevere in ... Lo riporta ilfattoalimentare.it

Coca-Cola the Great Meal | Taste Coke with Delicious Meal | Coca-Cola