nicola cavina confermato alla guida del faenza dopo la salvezza in eccellenza

Sarà ancora Nicola Cavina a guidare il Faenza. Dopo la salvezza in Eccellenza conquistata coi denti allo spareggio di Gambettola, il club manfredo del presidente Gian Andrea Missiroli ha deciso di ripartire dal tecnico che, al debutto in 'prima squadra', ha conservato la categoria. "Ringrazio la società per la fiducia – ha commentato Cavina, che continua a rivestire anche la carica di ds – dopo una stagione che, al di là del risultato sportivo, mi ha fatto crescere. Ci abbiamo sempre creduto nonostante sia stata una impresa in salita e siamo riusciti a venirne a capo con un gran girone di ritorno".