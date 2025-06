Netflix rilascia tutti e 6 gli episodi del thriller australiano traumatic

Netflix sorprende gli amanti del thriller con l’uscita di tutti e sei gli episodi di "The Survivors", una miniserie ambientata nell’affascinante ma inquietante cornice della Tasmania. Ispirata al romanzo di Jane Harper, questa serie unisce mistero, drammi familiari e introspezione emotiva, trascinandoci in un intreccio avvincente tra segreti nascosti e traumi del passato. Una narrazione avvolgente che promette di tenere gli spettatori col fiato sospeso fino all’ultima scena.

nuova serie su Netflix: "the survivors" ambientata in tasmania. Per gli appassionati di thriller e drammi familiari, Netflix propone una nuova miniserie che unisce elementi di mistero e introspezione emotiva. La produzione, ispirata al romanzo di Jane Harper, si svolge nell'isolata cornice dell'isola Tasmania, offrendo un intreccio coinvolgente tra segreti di famiglia e eventi traumatici del passato. trama e ambientazione della miniserie. una storia di mistero e drammi familiari. "The Survivors" racconta le vicende di Kieran Elliott (interpretato da Charlie Vickers) e Mia Chang (Yerin Ha), che tornano nel loro paese natale, Evelyn Bay, a quindici anni da un terribile evento atmosferico che ha causato la morte di tre persone, tra cui il fratello maggiore di Kieran.

