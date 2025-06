Netatmo rinnova la sua stazione meteo | design invariato nuovi sensori per UV e pollini

Netatmo rinnova la sua stazione meteo, mantenendo il design elegante e inconfondibile, arricchendola con nuovi sensori per UV e pollini. Questa evoluzione permette di monitorare in modo ancora più completo le condizioni climatiche e ambientali, offrendo informazioni preziose per la salute e il benessere quotidiano. Disponibile dal 10 giugno, la nuova versione si propone come alleato indispensabile per chi desidera vivere in sintonia con il clima e l’ambiente circostante.

Netatmo Stazione Meteo Pollini

