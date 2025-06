Nessuno è mai venuto a chiedermi se sapessi qualcosa | le parole della titolare di una profumeria alla commissione d’inchiesta Orlandi-Gregori

Nel cuore di Roma, una semplice frase rivela un mondo di silenzi e interrogativi irrisolti. "Nessuno è mai venuto a chiedermi se sapessi qualcosa", diceva la titolare di una profumeria nel 1983, l’estate delle sparizioni di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. A distanza di 42 anni, questa dichiarazione assume un peso ancora più grande, alimentando il mistero e la ricerca della verità. La storia di quei giorni si intreccia con le ombre di una città che non dimentica.

Sono trascorsi 42 anni da quando Manuela Cerqua era titolare di un negozio in via Nomentana a Roma, nell’estate del 1983. La stessa estate in cui a Roma avvennero le due misteriose scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori e proprio per far luce su quest’ultima, ieri la commissione parlamentare di inchiesta Orlandi-Gregori ha ascoltato la donna che gestiva la profumeria a pochi passi dall’abitazione dei Gregori. A pochi passi dal bar di Sonia De Vito, la migliore amica di Gregori, c’era il negozio della Cerqua e per questo la donna ieri è stata convocata ma in tutti questi anni, ha dichiarato, nessuno l’ha mai coinvolta nelle indagini, nessuno l’ha mai ascoltata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it