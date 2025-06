Nell’Inter di Chivu pure un altro del triplete | ecco chi sarà – Sky

L’Inter di Chivu si prepara a scrivere un nuovo brillante capitolo, partendo dal suo staff tecnico. Dopo la conferma di Angelo Palombo, si svela un altro nome di spicco: un ex componente della storica Inter tripletista di José Mourinho. La costruzione dell’organico e delle strategie tattiche è in pieno fermento, ma prima ancora, nasce ufficialmente il team di collaboratori che guiderà il futuro nerazzurro.

