Nelle parole che la madre ha scelto di dedicarle traspare il loro legame profondo e affettuoso

è un tributo sincero e toccante a un amore incondizionato, che supera ogni parola e si fa emozione pura. La lettera di Bianca Balti non è solo un messaggio di auguri, ma una testimonianza di un legame indissolubile, capace di illuminare anche i momenti più difficili. Un esempio di come l’amore materno possa essere la forza motrice per affrontare ogni sfida. In questa dedica, si racchiude il vero significato di famiglia e affetto.

I l 5 giugno Matilde Lucidi ha compiuto 18 anni e la madre, Bianca Balti, ha celebrato il traguardo con una lunga e sentita lettera pubblicata su Instagram. «Sei la cosa più bella che conosco», ha scritto la modella, ricordando il legame profondo con la primogenita. Balti ha raccontato quanto Matilde sia stata per lei un punto fermo, soprattutto nei momenti difficili: «Tu sei stata la forza di cui io avevo bisogno per andare avanti». La dedica, corredata da una serie di immagini che ripercorrono la loro vita insieme, ha toccato il cuore di molti fan. Nelle parole della top model emerge tutta la gratitudine per la figlia, definita un miracolo, e il dolore per la distanza che si prepara a vivere di nuovo, con Matilde pronta a spiccare il volo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nelle parole che la madre ha scelto di dedicarle traspare il loro legame profondo e affettuoso.

