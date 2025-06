Nella palazzina lavori assordanti Le trivellazioni fanno tremare tutto

le nostre finestre, i rumori assordanti e le vibrazioni incessanti stanno trasformando la nostro quotidiano in un incubo. Gli inquilini degli 12 appartamenti Acer sulla via Sacco e Vanzetti a Codigoro vivono un vero e proprio calvario, tra proteste e richieste di intervento. È fondamentale trovare una soluzione che tuteli il loro diritto a un ambiente abitabile e tranquillo, senza compromessi per il rumore e la sicurezza.

Tante le lamentele di alcuni degli inquilini che risiedono nei 12 appartamenti Acer sulla via Sacco e Vanzetti a Codigoro. "Dall’inizio dei lavori è stato un crescendo di situazioni molto particolari che in alcuni casi ci hanno fatto impazzire – afferma Luciana, un’inquilina –, poiché siamo stati oggetto di interventi molto importanti mentre noi eravamo all’interno degli immobili". "Con una trivella che superava abbondantemente l’altezza delle case – aggiunge una mamma – facevano delle perforazioni a fianco delle nostre abitazioni, facendo tremare tutto. Sembrava quasi che ci fosse il terremoto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Nella palazzina lavori assordanti. Le trivellazioni fanno tremare tutto"

"Nella palazzina lavori assordanti. Le trivellazioni fanno tremare tutto"

