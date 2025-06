Nella cattedrale di San Cetteo i funerali di Riccardo Zappone

Un addio toccante si terrà nella Cattedrale di San Cetteo a Pescara, dove sabato 7 giugno alle ore 16 si svolgeranno i funerali di Riccardo Zappone, il giovane di 29 anni tragicamente scomparso. Riccardo, residente a San Giovanni Teatino, ha perso la vita dopo un'aggressione violenta, lasciando un vuoto profondo nella comunità. Un momento di commozione e riflessione per ricordare una vita spezzata troppo presto.

Sono in programma sabato 7 giugno alle ore 16 nella cattedrale di San Cetteo a Pescara, i funerali di Riccardo Zappone, il 29enne pescarese che viveva a San Giovanni Teatino. Il giovane è morto martedì 3 giugno dopo essere stato pestato da tre uomini perché li aveva disturbati mentre erano nella. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Nella cattedrale di San Cetteo i funerali di Riccardo Zappone

In questa notizia si parla di: Cattedrale Cetteo Funerali Riccardo

Lamon, attesa per i funerali di Riccardo: sarà lutto cittadino - E' atteso per domani il nulla osta della Procura di Belluno per i funerali di Riccardo, il 17enne di Lamon ucciso il 23 aprile dal padre Vladislav Gaio, che poi si è tolto la vita. Saranno ... Come scrive rainews.it

Omicidio-suicidio, funerali separati per papà e figlio e lutto cittadino solo per il 17enne - La famiglia quindi potrà organizzare i riti funebri. Parliamo di riti perchè le cerimonie saranno quasi sicuramente separate. Riccardo ha perso la vita a soli 17 anni per mano del padre che si ... Secondo ilgazzettino.it

Omicidio-suicidio, funerali separati per papà e figlio e lutto cittadino solo per il 17enne - LAMON - L'ultimo saluto a Riccardo Gaio e Vladislav Gaio verrà ... dando così la possibilità alla famiglia di organizzare i funerali del 49enne Vladislav Gaio e del figlio17enne Riccardo ... Come scrive ilgazzettino.it

L'Inghilterra torna a seppellire Riccardo III. Con 5 secoli di ritardo