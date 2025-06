Nella Cattedrale di Carpi la reliquia del Beato Focherini trova casa

Nella suggestiva cornice della Cattedrale di Carpi, la reliquia del beato Odoardo Focherini trova finalmente casa, un luogo di speranza e preghiera. Un momento di grande emozione e commozione ha segnato questa significativa tappa, rendendo ancora più speciale il ricordo di un uomo che ha dedicato la vita alla pace. Ora, chiunque vorrà, potrà trovare in questo luogo un punto di riflessione e solidarietà per un mondo migliore.

“Ora qui c’è un posto speciale per chi vorrà pregare per la pace!”. Emozione e commozione hanno accompagnato la solenne e definitiva collocazione della reliquia del beato Odoardo Focherini nella Cattedrale di Carpi, avvenuta il 4 giugno al termine della celebrazione eucaristica per la memoria. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Nella Cattedrale di Carpi la reliquia del Beato Focherini trova casa

In questa notizia si parla di: Cattedrale Carpi Reliquia Beato

In Duomo c’è un posto speciale per chi vorrà pregare per la pace - “Ora qui c’è un posto speciale per chi vorrà pregare per la pace”. Emozione e commozione hanno accompagnato la solenne e definitiva collocazione della reliquia del beato Odoardo Focherini nella Catted ... Segnala temponews.it

Diocesi: Carpi, reliquia del beato Odoardo Focherini collocata in cattedrale - “Ora qui c’è un posto speciale per chi vorrà pregare per la pace!”. Emozione e commozione hanno accompagnato la definitiva collocazione della reliquia del beato Odoardo Focherini (giornalista che salv ... Da agensir.it

Venerdì si celebra il Beato Focherini - Venerdì la chiesa di Carpi celebra la memoria liturgica del Beato Odoardo Focherini: oggi pomeriggio alle 18.30 in Cattedrale, ... Come scrive msn.com

Il Beato Focherini