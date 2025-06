Nel film Mani nude un ragazzo qualunque interpretato da Francesco Gheghi viene rapito e costretto a combattere per la sopravvivenza sotto il controllo ferreo di un uomo interpretato da Alessandro Gassmann

Nel nuovo film "Mani Nude", in uscita il 5 giugno, il regista Mauro Mancini ci immersa in un noir intenso e crudo che indaga le radici della nostra violenza interiore. Attraverso la storia di un ragazzo qualsiasi, interpretato da Francesco Gheghi, rapito e costretto a lottare per la sopravvivenza sotto il rigido controllo di Alessandro Gassmann, il film ci svela quanto siano profonde le ombre che si celano in ognuno di noi, spingendoci a riflettere sulla nostra vera natura.

R oma, 5 giu. (askanews) – “Mani nude”, nei cinema dal 5 giugno, è un noir che si interroga sulla nostra vera natura, sulla violenza che alberga in noi, su quanto siamo predisposti a scatenarci contro il prossimo. Mauro Mancini dirige un film teso e crudo in cui un ragazzo qualunque, interpretato da Francesco Gheghi, viene rapito e costretto a combattere per la sopravvivenza, sotto il controllo ferreo di un uomo interpretato da Alessandro Gassmann. Leggi anche › Auguri Alessandro Gassmann. L’attore e regista, figlio del grande Vittorio, compie oggi 60 anni Quest’ultimo aveva già girato con Mancini un film su rabbia e violenza, “Non odiare”, ed è particolarmente interessato ad approfondire questi temi. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nel film "Mani nude" un ragazzo qualunque, interpretato da Francesco Gheghi, viene rapito e costretto a combattere per la sopravvivenza, sotto il controllo ferreo di un uomo interpretato da Alessandro Gassmann

