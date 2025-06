Negozi di vicinato giro di vite | Centro storico e vie limitrofe chiusura tassativa alle 20

In vista dell’arrivo della stagione estiva, il centro storico e le vie limitrofe si preparano a un nuovo equilibrio tra vivacità e tranquillità. Con l’ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti, negozi di vicinato di fino a 250 metri quadrati dovranno chiudere alle 20 e riaprire non prima delle 6 del mattino successivo. Una misura decisa per tutelare il riposo dei residenti e preservare il decoro urbano in un periodo di grande fermento e afflusso.

Dal 20 giugno gli esercizi di vicinato fino a 250 metri quadri di superficie che si trovano nel centro storico e in altre strade vicine alla corona dei viali dovranno chiudere alle 20 e non potranno riaprire prima delle 6 del giorno dopo. Lo prevede l’ ordinanza firmata dal sindaco Massimo Mezzetti a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e del decoro urbano in vista dell’avvio della stagione estiva con un maggiore afflusso di persone in queste zone della città. La misura avrà una durata inziale di un mese, fino al 19 luglio, con possibilità di proroga ed è analoga a quella adottata durante le festività natalizie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Negozi di vicinato, giro di vite: "Centro storico e vie limitrofe, chiusura tassativa alle 20"

In questa notizia si parla di: Vicinato Centro Storico Negozi

“Festa del vicinato”: tradizioni e condivisione per l’appuntamento in centro storico - Dopo il grande successo dello scorso anno, torna la Festa del Vicinato nel centro storico di Agrigento, promossa dalla Caritas diocesana, un'occasione per riscoprire le tradizioni e rafforzare i legami di comunità.

Sicurezza in centro storico, i negozi di vicinato dovranno chiudere alle ore 20 https://ift.tt/ERc2kKg https://ift.tt/YWNh3UA Partecipa alla discussione

Scure di Mezzetti su alcol e degrado: «Negozi etnici, si chiude alle 20» - MODENA. Dal 20 giugno gli esercizi di vicinato fino a 250 metri quadri di superficie che si trovano nel centro storico e in altre strade vicine alla corona dei viali dovranno chiudere alle 20 e non po ... Come scrive msn.com

"Negozi di vicinato, strage in centro storico" - "Il Comune – scrive – se ci tiene che i negozi di vicinato continuino a rimanere ... nella sede del centro sociale di Ceretolo, in via Monte Sole 2, Claudio Baccolini, assessore al Commercio ... Secondo msn.com

Vecchie e sane abitudini. Le botteghe di vicinato vivono nel centro storico - Barbieri, negozi di occhiali, bar, mercerie e fioriste resistono all’e-commerce. Ci sono attività particolarmente longeve aperte da cinquanta e più anni. Tanta storia per il commercio del ... Riporta lanazione.it