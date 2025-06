Negato l’impianto fotovoltaico I pannelli abbagliano gli uccelli C’è il no definitivo del Comune

A Castelfranco, la natura trionfa: il no all’impianto fotovoltaico è definitivo, proteggendo gli uccelli e gli animali selvatici delle Cerbaie. La decisione è stata presa dopo un’accurata istruttoria, che ha evidenziato la mancanza di documentazione indispensabile, soprattutto considerando l’area contigua alla rete Natura 2000. La conservazione degli habitat naturali vince ancora sull’interesse industriale, garantendo un futuro più verde e sostenibile.

CASTELFRANCO Gli uccelli e gli animali selvatici che popolano le Cerbaie e la riserva naturale di Montefalcone. hanno vinto contro la distesa di pannelli fotovoltaici. ".verificato che, a seguito di istruttoria da parte della responsabile del settore 3, la pratica è risultata carente di documentazione essenziale, in quanto, essendo l’intervento su aree contigue a sito della rete Natura 2000, Zsc-Zona speciale di conservazione Cerbaie e Zps-Zona di protezione speciale Montefalcone, lo stesso non è stato sottoposto a screening di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 88 della legge regione Toscana 30 del 2015, al fine di poterne escludere un’incidenza negativa significativa, e la pratica medesima non riportava alcune informazione relativamente alle opera di connessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Negato l’impianto fotovoltaico. I pannelli abbagliano gli uccelli. C’è il no definitivo del Comune

In questa notizia si parla di: Pannelli Uccelli Negato Impianto

