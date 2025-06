Nefrologia Picariello | Grazie alla Morgante per le spiegazioni fornite

Il mondo della nefrologia al San Pio si anima di dialogo e collaborazione, grazie all’impegno del direttore generale Maria Morgante e alla sensibilità del sindaco Clemente Mastella. La recente comunicazione sottolinea l’importanza di un confronto aperto e costruttivo per migliorare i servizi sanitari offerti alla comunità. Dalla nota del manager del San Pio emerge un positivo passo avanti verso una sanità più efficiente e umana.

"Il direttore generale del San Pio Maria Morgante ha risposto al sindaco Clemente Mastella riguardo le problematiche inerenti il reparto di nefrologia del San Pio. Ringrazio il sindaco Mastella per il pronto e solerte interessamento che gli avevo sollecitato e la manager Morgante per le spiegazioni fornite", lo spiega in una nota il consigliere comunale Antonio Picariello. " Dalla nota del manager del San Pio apprendiamo con favore che sono in corso le procedure per assumere tre nuovi dirigenti medici a Nefrologia e che nelle more è stato chiesto alle altre aziende sanitarie la disponibilità alla stipula di convenzioni.