Ndoye c’è l’ok del giocatore | si tratta col Bologna per abbassare il prezzo

Il Napoli rilancia con decisione sul talento Dan Ndoye, trovando finalmente l’ok del giocatore. Ora, il club partenopeo dialoga con il Bologna per negoziare una cifra più favorevole, puntando a rinforzare l’attacco senza sforare il budget. Questa trattativa potrebbe rappresentare un colpo di scena interessante per la sessione di mercato, lasciando tutti con il fiato sospeso: la trattativa è in pieno svolgimento e tutto può ancora succedere.

Il Napoli è tornato con forza su Dan Ndoye, esterno offensivo del Bologna.

Bologna, Matri esalta Ndoye: "Un giocatore straordinario, ora è anche decisivo con i goal" - Alessandro Matri elogia Dan Ndoye, definendolo "un giocatore straordinario" dopo la sua prestazione decisiva nella finale di Coppa Italia.

2 - Dan Ndoye è solo il secondo giocatore del #Bologna a segnare in una finale di #CoppaItalia dopo Giuseppe Savoldi (in quel caso contro il Palermo nel 1973/74, sempre all'Olimpico). Zampata. #MilanBologna Partecipa alla discussione

Ndoye costa 40 milioni e in cambio il Bologna vuole pure Raspadori in prestito (Gazzetta) Il Bologna vorrebbe Raspa in prestito oneroso e in cambio farebbe partire (molto ben pagato) lo svizzero che due anni fa costò 11 milioni. https://ilnapolista.it/2025/06/nd Partecipa alla discussione

Napoli, intesa con Ndoye: Manna tratta col Bologna. Il DS ha quattro alternative - Il Napoli, in vista delle quattro competizioni da affrontare nella prossima stagione - Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa - ha intenzione di rinforzare in modo importante la rosa da ... Lo riporta msn.com

Ndoye al Napoli? Il Bologna rilancia con Raspadori e 40 milioni - Premessa: a fari più o meno spenti, resta sempre Pio Esposito il più “attenzionato”, in prestito e considerando che né Castro e né Dallinga al momento sono sul mercato. Ma il mercato ha le proprie str ... Si legge su gazzetta.it

0-1 BOLOGNA - GOL NDOYE #bologna