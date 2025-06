NBA | Haliburton gela i Thunder I Pacers sbancano OKC e vanno 1-0 nelle Finals

L’emozione esplode sulle court delle NBA Finals 2025, con un finale mozzafiato che ha lasciato il pubblico senza fiato. Tyrerese Haliburton, con un colpo da maestro a tre decimi di secondo dalla fine, guida gli Indiana Pacers a una vittoria incredibile contro i temuti Oklahoma City Thunder, conquistando il primo punto della serie e rovesciando ogni aspettativa. La battaglia è appena iniziata: il duello tra queste grandi protagoniste promette scintille!

Oklahoma City (Stati Uniti), 6 giugno 2025 – Cominciano con il botto le NBA Finals 2025. Un canestro in sospensione di Tyrerese Haliburton a tre decimi di secondo dal suono dell’ultima sirena regala infatti il punto dell’1-0 nella serie agli Indiana Pacers che fanno saltare subito il banco del fattore campo espugnando 111-110 il Paycom Center, casa degli Oklahoma City Thunde r, la squadra con il miglior record casalingo della stagione. La firma del campione, che pone il rimedio più efficace a una serata dal punto di vista realizzativo (Haliburton ha chiuso a quota 14 punti con 613 dal campo e 27 da tre ma anche 10 pesantissimi rimbalzi catturati), facendo passare in secondo piano l’ennesima gara da MVP del dirimpettaio Shai Gilgeous-Alexander, che ha messo assieme un bottino personale di 38 punti (dodicesima volta oltre quota 30 in questi playoff per lui), ai quali ha aggiunto 5 rimbalzi e 3 palloni rubati. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - NBA: Haliburton gela i Thunder. I Pacers sbancano OKC e vanno 1-0 nelle Finals

#NBAFinals - Incredibile epilogo di gara 1 della serie fra Thunder e Pacers! In copertina va Tyrese #Haliburton ma quella di Indiana è una vittoria di squadra e di resilienza. Il recap su @Eurosport_IT ? Partecipa alla discussione

Stanotte partono le NBA Finals, dove a sfidare i favoriti Thunder ci saranno gli Indiana Pacers di Carlisle, che hanno sovvertito ogni gerarchia a Est grazie a un sistema intenso ma razionale, all’efficienza di Haliburton e alla versatilità di Siakam. Partecipa alla discussione

