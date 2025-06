nba finals 2025 haliburton fa impazzire indiana in gara 1 rimonta folle e canestro allo scadere

la maggior parte della partita, ma sono stati traditi dall'ultimo istante. Tyrese Haliburton, con la sua classe e freddezza, ha scritto una pagina memorabile di questa stagione NBA, lasciando il pubblico senza fiato e i tifosi di Indiana in estasi. È solo l’inizio di un’epica finale che promette sorprese e spettacolo fino all’ultimo secondo.

Ancora lui, ancora una volta Tyrese Haliburton. Dopo una serie di miracoli finora ai playoff, il numero zero di Indiana apre le NBA Finals con il botto e con la magia che regala gara-1 ai Pacers. Finisce 111-110 con gli ospiti che trovano il primo ed unico vantaggio della gara proprio con il canestro della loro stella quando mancano solo tre decimi alla fine del match. Una beffa atroce per gli Oklahoma City Thunder, che sono stati avanti per tutto il match, toccando anche il massimo vantaggio di +15, prima di subire l’ennesima rimonta di Indiana, la quinta in questi playoff dal -15 (ovviamente record NBA). 🔗 Leggi su Oasport.it