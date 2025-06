NBA Finals 2024 2025 | Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW

Le NBA Finals 2024-2025 stanno per prendere il via, e l’attesa è alle stelle! Dopo un lungo percorso di oltre 1.230 partite, sei emozionanti sfide di play-in e 14 intense serie di playoff, finalmente si accendono i riflettori sulla battaglia per il titolo. Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers si sfideranno in diretta su Sky e Now, pronti a scrivere una pagina epica della stagione. Non perdere neanche un minuto di questa sfida straordinaria!

Dopo 1.230 partite di regular season, sei sfide di play-in e 14 serie di playoff, finalmente ci siamo: stanotte cominciano le NBA Finals. Ad affrontarsi saranno le due squadre campioni delle rispettive conference: gli Oklahoma City Thunder, che hanno legittimato il primo posto in regular season vincendo la Western Conference eliminando Memphis, Denver e Minnesota; e gli Indiana Pacers, che dopo av. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - NBA Finals 2024/2025: Oklahoma City Thunder-Indiana Pacers in diretta su Sky e NOW

