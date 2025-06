Nave con armi per Israele la mobilitazione dei portuali di Genova | I colleghi francesi hanno bloccato il carico ma vigiliamo

L'atteso presidio dei portuali di Genova si prepara a essere il simbolo di un fronte compatto contro l'invio di armi verso zone di guerra. Mentre i colleghi francesi hanno già bloccato i carichi, la nostra attenzione è rivolta alla nave della flotta Zim, prevista domani al varco Etiopia. La mobilitazione è un richiamo forte: vigiliamo affinché ogni operazione rispetti i valori di pace e responsabilità .

È confermato alle otto del mattino di sabato, davanti al varco Etiopia del porto di Genova, il presidio dei portuali per contestare il passaggio di carichi di armi verso zone di guerra e, nel caso specifico, destinate all’esercito di Israele. La nave porta container della flotta Zim il cui passaggio tecnico da Genova è previsto per domani, spiegano i portuali, dovrebbe viaggiare priva delle munizioni e delle armi che inizialmente avrebbe dovuto caricare in Francia. “I colleghi del sindacato CGT di Marsiglia-Fos hanno bloccato il carico – spiega Josè Nivoi per Usb Mare e porti – ma vigiliamo affinché non tentino di caricare qui quello che non è stato fatto salire lì e, soprattutto, rilanciare la nostra lotta contro il transito di armi dal porto, tanto più in complicità con chi sta compiendo impunemente il genocidio a Gaza ”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nave con armi per Israele, la mobilitazione dei portuali di Genova: “I colleghi francesi hanno bloccato il carico, ma vigiliamo”

In questa notizia si parla di: Armi Portuali Genova Nave

I portuali in Francia si rifiutano di caricare il cargo di armi per Israele: pronti al presidio anche a Genova - In un gesto di coraggio e solidarietà , i portuali francesi del Golfo di Fos e Marsiglia si rifiutano di contribuire al conflitto, respingendo l'uso delle loro navi per il trasporto di armi destinato a Israele.

I portuali di Marsiglia hanno bloccato il carico di armi! Oggi alle 18 conferenza stampa al pprtp di Genova, e domani mattina saremo al presidio per verificare che la nave prosegua scarica! @potere_alpopolo Partecipa alla discussione

EVVIVA la nave della morte di #Israele È VUOTA Grazie ai meravigliosi portuali di #Marsiglia e di #Genova le #armi per gli assassini #IDF non sono state caricate Il presidio del 6 giugno è annullato, la lotta va avanti. BOICOTTARE ISRAELE SI PUÒ Partecipa alla discussione

I portuali di Marsiglia bloccano una nave carica di armi diretta a Israele: arriverà vuota a Genova - I portuali di Marsiglia, aderenti alla CGT, si sono rifiutati di caricare ben 14 tonnellate di munizioni e componenti per mitragliatrici destinate ad Haifa ... Scrive fanpage.it

Nave delle armi bloccata dai portuali a Marsiglia, sabato mattina lo scalo a Genova con presidio di Calp e Usb - La protesta contro il traffico di armi diretto in Medio Oriente si allarga a macchia d'olio in tutto il Mediterraneo: 14 tonnellate di munizioni per le mitragliatrici israeliane restano a terra ... Come scrive msn.com

I portuali francesi impediscono l’imbarco delle armi destinate ad Israele: a Genova conferenza stampa alle 18:00 e presidio sabato mattina - Riceviamo e pubblichiamo. Grande vittoria dei portuali del Golfo di Fos: sono riusciti a impedire l'imbarco di munizioni e mitragliatrici sulla nave ... Lo riporta infopal.it

Genova, l'arrivo della nave delle armi e le voci dei portuali che vogliono fermarla