Nato e Russia si ‘scontrano’ nel Baltico | esercitazioni ravvicinate in corso nelle stesse aree Tra spionaggio e rischio di incidenti

In un contesto di tensione crescente nel Baltico, la Russia e la NATO si sfidano con esercitazioni ravvicinate e provocazioni che rischiano di degenerare in uno scontro aperto. Mentre Mosca avanza lentamente in Ucraina, le manovre militari nel Mar Baltico attirano l’attenzione internazionale, evidenziando un delicato equilibrio tra deterrenza e rischio di escalation. In questo scenario ad alta tensione, il futuro della stabilità regionale è più incerto che mai.

Muscoli in mostra col pericolo di uno scontro diretto tra Russia e Nato. In questo inizio di giugno gli occhi degli osservatori internazionali non guardano solo alla linea del fronte ucraino, dove Mosca lentamente continua ad avanzare, ma ben più a nord, in un’area da sempre luogo di provocazioni tra il blocco euroatlantico e la Federazione: il Mar Baltico. L’edizione 2025 di Baltops, l’annuale esercitazione militare che la Nato svolge dal 1971, coinciderà con un’altra esercitazione, quella russa, negli stessi giorni e negli stessi tratti di mare. Una ‘coincidenza’ che assomiglia più a una manifestazione di forza da parte dei due blocchi, ma che rischia di sfociare in incidenti che potrebbero portare a un’ escalation. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nato e Russia si ‘scontrano’ nel Baltico: esercitazioni ravvicinate in corso nelle stesse aree. Tra spionaggio e rischio di incidenti

