Nato alza la quota per la difesa, segnando un passo deciso nel rafforzamento dell’alleanza. Dal quartier generale di Bruxelles, Guido Crosetto non fa sconti: “Quelli che ora fanno demagogia perché stanno all’opposizione, se fossero in maggioranza prenderebbero le stesse decisioni”. La nuova sfida? Convincere gli alleati a destinare almeno il 5% del PIL alla difesa, un impegno cruciale per respingere le minacce odierne e consolidare la sicurezza collettiva.

Dal quartier generale di Bruxelles, Guido Crosetto afferra la questione del riarmo Nato e non la tocca piano: "Quelli che ora fanno demagogia perché stanno all'opposizione, se fossero in maggioranza prenderebbero le stesse decisioni". Quali? "Le stesse di questa maggioranza. Perché l'hanno già fatto". Alla riunione dei ministri della Difesa dell'Alleanza atlantica, il "5%" dei bilanci nazionali da mettere sul piatto della Nato – come da nuova dottrina degli Stati Uniti – obbliga ogni Paese a fare i conti con la realtà internazionale, con quella europea e con la propria opinione pubblica che in Italia è divaricata anche all'interno del centrodestra.

