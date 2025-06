Nasce Very Plus la nuova opzione di Very Mobile

Se desideri un'offerta ancora più potente e flessibile, Very Plus di Very Mobile è la soluzione che fa per te. Con 5G full speed, Giga extra e aggiornamenti mensili ricchi di opportunità, questa nuova opzione rappresenta il meglio della connettività trasparente e conveniente. Scopri come poter personalizzare la tua esperienza e restare sempre connesso senza compromessi. Con Very Plus, il futuro della telefonia si fa ancora più smart e accessibile.

MILANO – Very Mobile lancia Very Plus, l'operatore telefonico del mercato italiano conveniente e trasparente "da sempre e per sempre". Very Plus prevede 5G full speed e Giga extra in aggiunta a quelli dell'offerta. Con la nuova opzione è possibile accedere anche ad ulteriori opportunità che si aggiornano ogni mese.

