Nasce ' Follow Start Up' | 150mila euro per i giovani che vogliono creare impresa

Sei un giovane con una passione imprenditoriale e un’idea innovativa? Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità: nasce ‘Follow Start Up’, il programma che mette a disposizione 150mila euro per trasformare le tue idee in realtà imprenditoriali di successo. Se sei residente a Ferrara e sogni di fare il salto, questa è la tua occasione per dare vita al tuo progetto e contribuire allo sviluppo del territorio. Il futuro dell’innovazione parte da qui!

Un'occasione concreta per i giovani ferraresi che vogliono trasformare un'idea in un'impresa: si chiama 'Follow Start Up' ed è il nuovo programma selezionato dal bando Anci Giovani e Imprese, che ha premiato il progetto con un finanziamento di 150mila euro. Capofila dell'iniziativa il Comune di.

